صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل قرب انضمام البرازيلي سوزا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"سوزا قريب جدا جدا جدا من النادي الأهلي، إن لم تكن قدمه اليمنى في ملعبالتتش، هذا بناء على إصرار من مارسيل كولر لأنه بدأت بعض الأصوات تتعالى أن الراجل كبير وداخل في 30 سنة لكن موضوع السن دهبقى نسبي جدًا.. مارسيل كولر من الموسم الماضي أبلغ إدارة الأهلي أنه يريد ضم واحد من اتنين مهاجمين موليكا أو سوزا مش عاوز حدتاني".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفنيللفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.