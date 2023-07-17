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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

صدى البلد

يصارع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الوقت بهدف جمع مبلغ الغرامة المقررة عليه من المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي الزمالك والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار لدفعها قبل الثالث من أغسطس المقبل حتي يتجنب إيقافه من جديد لمدة 6 شهور.


وقامت إدارة الأهلي وبشكل ودي بتوفير 40 مليون جنيه للاعب عبر بعض رجال الأعمال وجزء من تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء علي أن يتحمل هو باقي المبلغ خاصة أن النادي قد اتفق معه في وقت سابق علي أن أي غرامة سيتم توقيعها سيتحملها هو والأهلي ليس طرفاً.

ويحاول كهربا ومحاميه التونسي التفاوض مع الأهلي بدفع مبلغ آخر خاصة أن قيمة الغرامة تصل إلى 74 مليون جنيه مصري ولكن رفض مسئولو القلعة الحمراء وتمسكهم بأن القيمة التي سيتحملوها تأتي دعماً له وتنفيذاً لتعليمات محمود الخطيب نفسه والذي أشرف علي هذا الملف.


وفاز الفريق الأحمر على المقاولون العرب 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له أكثر من فرصة محققة، كما نجح محمد شريف في تسجيل هدف في الدقيقة 34 لكنه كان في وضعية تسلل.

تقدم الأهلي أولًا بهدف حمل توقيع أليو ديانج في الدقيقة 17 وتعادل للمقاولون جوزيف أوشايا برأسية في الدقيقة 24، قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 52، ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و88.

بهذ الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري ويتجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.

محمود عبدالمنعم كهربا المحكمة الرياضية الدولية نادي الزمالك إدارة الأهلي القلعة الحمراء

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