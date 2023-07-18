الغندور لـ مرتضى منصور: اطلع قول لجماهير الزمالك بعت إمام عاشور ليه؟

طالب خالد الغندور، نجم نادي االزمالك السابق، مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء “المعزول”، بتوضيح أسباب بيع إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي، في الشتاء الماضي.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: "جماهير الزمالك بتسأل هو إحنا ليه بيعنا إمام عاشور؟ كان يتبقى في عقده عام ونصف، لازم المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة يطعلوا ويكشفوا الأسباب الحقيقية وراء بيع إمام عاشور".

وأضاف:" الزمالك صبر على بن شرقي وساسي وطارق حامد وأبو جبل حتى انتهاء عقودهم ولم يفرط فيهم، إذا كان من المفترض الصبر على إمام عاشور، إلا لو أنت شايف إن اللاعب سلوكيا فيه حاجة، لأنه في النهاية لاعب جامد".

وتابع:" ما المانع في عدم وضع بند بدفع اللاعب مليون دولار للزمالك حال عودته إلى مصر لأي ناد غير الزمالك، مثلما فعل الأهلي مع عبد الله السعيد".

وواصل:" بالنسبة لقصة نسبة إعادة البيع، فالزمالك طلب من ميتلاند رفع العرض من 2.5 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار مع إلغاء نسبة إعادة البيع، وفي النهاية الزمالك كان الجانب الأقوى في المفاوضات لأن إمام عاشور مرتبط بعقد معه وهو لاعب صغير السن ويجيد اللعب في أكثر من مركز ويلعب".

وتابع:" لو كان الزمالك وضع بند للحصول على نسبة إعادة بيع، كان سيحصل فقط على 40 ألف دولارفقط حال ببيع إمام عاشور بعد ذلك مقابل 3 ملايين و 400 ألف دولار، لأن النسبة تحتسب من قيمة الأرباح وليس الصفقة بأكلمها، وبالتالي رفع الزمالك 500 ألف دولار في قيمة الصفقة مبلغ كبير".

واختتم:" لازم الزمالك يوضح بنود التعاقد، لإن ميتلاند مش سهل يدفع نسبة من إعادة البيع لشركة تسويق أو وكيل لاعبين مثلما يردد البعض".

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن إمام عاشور وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.