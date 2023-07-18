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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات ملف تعاقد الأهلي بمهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليه 

 

واكد شبانه في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن الاهلي اقترب كثيرا من ضم البرازيلي سوزا خلال الميركاتو الصيفي 

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واضاف شبانه أن الاهلي قام بشراء تذاكر السفر لسوزا للقاهرة من أجل إتمام التعاقد رسميا و إجراء الكشف الطبي عليه مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق هو من أصر علي ضم المهاجم سوزا 

 

وتابع شبانه أن كولر أكد أن سوزا سيكون اضافه كبيره للفريق خاصه وأنه يمتلك مهارات مميزه للغايه مشددا أنه كان الاختيار الاول لكولر بقائمة المهاجمين 

 

وتابع شبانه أن اللاعب سعيد للغايه بالانضمام للأهلي 

الأهلى الإنتقالات الصيفية الحالية الإعلامي محمد شبانة المهاجم البرازيلي المارد الأحمر مارسيل كولر

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