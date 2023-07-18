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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

صدى البلد

تستعد إدارة الأهلي لإعلان صفقة إنضمام إمام عاشور بشكل رسمي بعد أن خضع اللاعب لجلسة تصوير أستمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم بإستاد مختار التتش.


وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن إمام عاشور وصل مقر النادي الأهلي في الثامنه والنصف مساء أمس ودخل من البوابة المخصصة للاعبين أمام الفندق المجاور لمستشفي المعلمين.


وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في إنتظار اللاعب واصطحبه إلى مكتبه وسط تشديدات من  أمن النادي حول إستاد التتش.


وحضر أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة إلى استاد التتش قرابة العاشرة والنصف مساءاً وأتم توقيع بعض الأوراق الخاصة مع اللاعب.


وبدأ إمام عاشور تصوير البرومو الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام بعد منتصف الليل واستمر حتى الثالث صباحاً متضمنا صور التوقيع والعديد من الأمور الأخري.


وأنهت إدارة الأهلي إجراءات ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي مقابل 3 ملايين دولار سيتم دفعهم بنظام الأقساط.

إدارة الأهلي امام عاشور باستاد مختار التتش النادي الأهلي البوابة المخصصة للاعبين

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