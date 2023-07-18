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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

وقع مسئولو النادي الأهلي، عقوبة مالية على محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم لما بدر منه خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك في القمة.

ونشر محمد عبد المنعم صورة له عبر حسابه علي موقع انستجرام، حيث ظهر والابتسامة تعلو وجهه  أثناء انطلاق المران الجماعى للفريق.

وظهر عبد المنعم منفعلًا مع زملائه في الفريق خلال المباراة وهو ما رفضه مسؤولو النادي الأهلي ليقرروا توقيع عقوبة مالية على المدافع.

الأهلي يواجه حرس الحدود

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

ويستعد بطل الدوري المصري لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود في المباراة التي تقام مساء غدًا الأربعاء، والمؤجلة من الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري، على أرضية استاد القاهرة الدولى.

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٨_٠٣٤٩٢٤
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