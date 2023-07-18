تنسيق الجامعات 2023 ..فنون جميلة الزمالك: اختبارات القدرات سهلة وتسير بهدوء

انهت اليوم كلية الفنون الجميلة بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة باليوم الثاني لاختبارات القدرات الخاصة بالقبول بالكلية وسط اقبال كثيف على اختباري الفنون و العمارة .

و كشف الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ان الكلية شهدت على مدار اول يومين لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 اقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة ، حيث ان الكلية مجهزة لاستقبال 1500 طالب يوميا لاداء الاختبارات

و تابع ان الاختبارات تمت دون وجود مشاكل او شكاوي ، و نوه انه بالنسبة للاختبارات انها سهلة للغاية ولا يوجد بها تعقيدات ، و انها تقيس مهارات الطلاب الابداعية و المهارية .

و من المقرر ان يستمر التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

و قد سبق و اعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمي انه يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات و المعاهد المصرية على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg .

