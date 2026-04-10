حافلة الزمالك تصل استاد نيلسون مانديلا استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية “الجزائر”؛ استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، في التاسعة من مساء اليوم، على ستاد نيلسون مانديلا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.