إمام عاشور ليس الأول| 10 صفقات خطفها الأهلي من الزمالك خلال الألفية الجديدة

أعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور القادم من الدوري الدانماركي إلي صفوف القلعة الحمراء رسميا في الموسم المقبل لمدة 5 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".

أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إمام عاشور ليس الأول في صراع انتقالات اللاعبين بين الأهلي والزمالك في الألفية الجديدة.

صدى البلد يستعرض 10 صفقات رايح جاي بين الأهلي والزمالك في الألفية الجديدة.



بدأت الانتقالات الصادمة بين الأهلي والزمالك في الألفية الجديدة عام 2000، حيث رحل التوأم حسام وإبراهيم حسن صفوف القلعة الحمراء بعد انتهاء تعاقدهما ليفاجئا الجميع بالانتقال إلى نادي الزمالك.

صفقة حسام وإبراهيم حسن هي الأبرز على الإطلاق في تاريخ انتقالات الأهلي والزمالك، حيث نجح الثنائي في كتابة تاريخ كبير في القلعة البيضاء، وفازا معا بآخر لقب حققه الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عام 2002، وحصدا لقب الدوري 3 مرات بالقميص الأبيض، في فترة عانى خلالها الأهلي قبل أن يصنع جيلا ذهبيا فاز بكل شيء مع مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.

نادر السيد أحد أطراف الصراع بين قطبي الكرة المصرية في الألفية الجديدة حيث قاد الزمالك في بداية مسيرته وحقق معه الألقاب المحلية والقارية ليخرج بعدها في رحلة احتراف أوروبية، ثم عودة إلى تجارب محلية ليمر بالأهلي عام 2007 ويدخل قائمة النجوم الذين مثلوا الأحمر والأبيض.

لاعب الأهلي "الجوكر" إبراهيم سعيد، الذي يلعب في أكثر من مركز، وجد نفسه في أزمات كثيرة مع الإدارة الحمراء، ليقرر الرحيل عام 2004 من الجانب الأحمر في القاهرة إلى نادي الزمالك.

ابراهيم سعيد لم يستمر كثيرا في الزمالك حيث رحل في عام 2007 ليخوض عدة تجارب في الدوري التركي قبل أن يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي.

قرر الأهلي الرد على صفقتي التوأم وابراهيم سعيد في صيف 2006، ونجح في ضم ثنائي الزمالك طارق السعيد ومحمد صديق إلى صفوفه بعد أن تألقا بالقميص الأبيض.

في صيف عام 2007 شهد انتقال معتز إينو من القلعة البيضاء إلى النادي الأهلي، في صفقة هزت الرأي العام، حيث كان اللاعب ضمن أعمدة الفريق الأبيض.

وبعد سنوات هادئة بلا انتقالات صاخبة بين نجوم الأهلي والزمالك، شهد عاد 2010 انتقال حسين ياسر المحمدي من المعكسر الأحمر إلى نظيره الأبيض

الأهلي عاد للرد في شتاء 2014 ونجح في ضم مؤمن زكريا أحد نجوم الزمالك الذي كتب تاريخا كبيرا بالقميص الأحمر قبل أن يضطر للاعتزال المبكر.

وعادت الصفقات النارية بين الأهلي والزمالك في شتاء 2020 بعدما انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الأحمر بعد تجربة برتغالية استمرت 6 أشهر فقط، ليفجر الزمالك أزمة ويتهم اللاعب بالهروب إلى البرتغال من أجل العودة للأهلي، ويرفع دعوى قضائية ضده انتهت بتغريم اللاعب 2 مليون دولار، وما زالت القضية مستمرة حتى الآن.

وفى عام 2023 شهدت انتقال إمام عاشور نجم الزمالك السابق والمحترف فى نادي ميتلاند الدانماركي الي صفوف النادي الأهلي لمدة 5 مواسم نظير 3 مليون دولار.