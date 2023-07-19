بعد الهجوم المتكرر لأسماك القرش على الإنسان في مواقع مختلفة بالعالم ، وأبرزها مصرع السائح الروسي على يد إحداها بأحد شواطئ البحر الأحمر، أصبح من الضروري معرفة كيفية التعامل مع سمك القرش إذا قررت أن تظهر لك أمرًا ضروريًا لإنقاذ حياتك، حيث أثبتت الأحداث الأخيرة أن رؤية سمك القرش لم يعد محض خيال، بل إنه أمر محتمل الحدوث!.

لذلك، قدم العديد من خبراء أسماك القرش بعضًا من النصائح لكيفية التعامل مع سمكة القرش إذا رأيتها في الماء.

إذا هاجمتك سمكة قرش فلا تفعل هذا أبدا!

ووفقًا لموقع ديلي ستار، يؤكد عالم الأحياء البحرية سابقًا "ريان جونسون" أن هناك شيئًا واحدًا يجب عليك ألا تفعله إطلاقًا تحت أي ظرف إذا تعرضت لسمكة قرش."

تخلي عن الشعور بالموت الحتمي

وأوضح "جونسون" أن أسوأ شيء يمكنك فعله إذا صادفت سمكة قرش أثناء وجودك في الماء هو التصرف كالفريسة، فإذا كنت تتصرف مثل الفريسة، فمن المحتمل أن تعاملك سمكة القرش كالفريسة بالفعل.

لذلك، لا داعي للذعر، ولا تحاول الابتعاد عنها فقط، انتظر في مكانك وبنسبة 99.9٪ من الوقت ستقضي وقتًا رائعًا بعدما تمضي سمكة القرش في طريقها."