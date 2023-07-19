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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر من 2 تريليون دولار.. ولي العهد السعودي يكشف الناتج المحلي للمملكة

محمد بن سلمان ولي
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

رحب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بالوفود وقادة الدول المشاركة في القمة الخليجية المنعقدة، والتي تربطهم بالمملكة العربية السعودية روابط تاريخية عريقة، وتأتي القمة امتدادا للروابط لتأسيس انطلاق قواعد ترسي لما يتم امتلاكه من تاريخ وإمكانيات وموارد بشرية ونمو اقتصادي. 

ولي العهد السعودي: نتطلع لفتح أفاق جديدة للتعاون 

وأضاف "بن سلمان"، خلال كلمته في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، أن النمو الاقتصادي أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي للسعودية ما يقارب 2.3 تريليون دولار، كما تتطلع السعودية للعمل مع الدول المشاركة لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة من التعاون المشترك في جميع المجالات. 

وتابع ولي العهد السعودي، أن التحديات التي واجهها العالم اليوم تستلزم تجميع الجهود بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الشأن يجب التأكيد على أهمية احترام الدول وسيادتها وقيامها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية. 

واستكمل، أن اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لمدة 2023 -2027 بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في الدول، مؤكدا على الاستمرار في البحث في جميع السبل لدفع العلاقات لمزيد من التعاون الوثيق. 

وواصل: "وفي هذا الصدد، نثمن إعلان دولكم دعم ترشيح المملكة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض الذي يعكس متانة العلاقة بين الدول، وتطلع الجميع حول مستقبل أفضل للمنطقة". 

وأتم تصريحاته قائلا: "نسأل الله عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح والسلامة عليكم ورحمة الله وبركاته". 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الخليجية دول آسيا الوسطى معرض إكسبو 2030

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