رئيس قرغيزستان: القمة الخليجية تاريخية وعلامة فارقة في تعزيز العلاقات

عبر صادير جباروف، رئيس قرغيزستان، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على التنظيم الراقي للقمة وكرم الضيافة في أراضي المملكة الشقيقة.

رئيس قرغيزستان يهنئ رئيس أوزبكستان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

وأضاف "جباروف"، خلال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقامة في المملكة العربية السعودية، أنه يجب انتهاز هذه الفرصة الطيبة للتهنئة من القلب رئيس جمهورية أوزبكستان في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد، مع التمني بالتوفيق والنجاح أثناء توليه منصبه الثاني ولشعب أوزبكستان الشقيق الأمن والسلام والمزيد من الازدهار.

وتابع أن قرغيزستان يشرفها التواجد في هذه القمة التاريخية، والتي تعد علامة فارقة ومهمة على الطريق المشترك لتعزيز العلاقات وتعميق التعاون بين المنطقتين الشقيقتين، إذ أن عقد هذه القمة يدل على الفرص الكبيرة والرغبة في تعزيز الحوار السياسي وتوسيع التفاعل الاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدان على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وواصل: "في هذا الصدد، من المهم للغاية مواصلة التبادل النشط للزيارات الثنائية رفيعة المستوى من أجل توسيع التعاون بين البلدان".