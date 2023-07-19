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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس كازاخستان : أراضينا ثاني أكبر مناطق في العالم امتلاكا للنفط والغاز

رئيس كازاخستان
رئيس كازاخستان

قال قاسم قومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، إنه لديه رؤية فيما يتعلق بالتعاون مع دول مجلس الخليج خلال الفترة المقبلة، وهذه الرؤية تتمثل فيه أولا يجب توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية، ويجب ذكر النمو الفعال والنشط بين التجارة في دولته ودول مجلس التعاون، والذي بدأ في السنوات الأخيرة، ولكن الأرقام لم تعكس إمكانيات كازاخستان، ويجب أن يتم زيادة قائمة التجارة المتبادلة، إذ أن كازاخستان تستطيع أن تزيد من حجم صادراتها إلى دول الخليج بواقع 100 سلعة بقيمة 350 مليون دولار تقريبا.

رئيس كازاخستان يتحدث عن رؤيته بشأن التعاون مع دول مجلس الخليج

وأضاف "توكاييف"، خلال كلمته في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، أن الاتجاه الثاني تفعيل التعاون الاستثماري، وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد زاد تدفق الاستثمارات الصافية إلى آسيا الوسطى في العام الماضي بنسبة 40%، وبلغت 10 مليار دولار، وحظيت كازاخستان بنسبة 60%، ومن المعلوم أن دول الخليج استثمرت 3.6 مليار دولار في اقتصاد كازاخستان، ولذلك العلاقات الاستثمارية هي عمود فقري للتعاون. 

وتابع رئيس كازاخستان، أنه يتم العمل على إصلاحات في الدولة واسعة النطاق تهدف إلى تنويع الاقتصاد بما في ذلك خلق أفضل الظروف للاستثمار الأجنبي، وسوف يصبح مجلس الأعمال الذي قامت كازخستان والمملكة العربية السعودية بإنشائه مؤخرا منصة مهمة لتحقيق أهداف التجارة بالنسبة للدولتين، وكازاخستان على أتم الاستعداد لإطلاق آلية تعاون مماثلة مع جميع دول الأعضاء في مجلس التعاون. 

واستكمل، تتخذ دول المنطقة إجراءات فعالة في تنويع الطرق والبنية التحتية واللوجستيات المختلفة، ومن جانبها تعطي كازاخستان الأولوية لتعزيز قدرات النقل الدولي عبر قزوين، وتعتزم زيادة حركة البضائع بشكل منظم عبر هذا الطريق وإيصالها لـ 500 ألف حاوية سنوية بحلول عام 2030، وبالإضافة لذلك تتخذ كازاخستان تدابير لنقل الممر الدولي بين الشمال والجنوب. 

وواصل، أن هناك مجال مهم آخر وهو تعميق نطاق التعاون في مجال الطاقة، حيث يوجد في أراضي آسيا الوسطى أكثر من 30 مليار من احتياطات النفط المستكشفة، وأكثر من 20 تريليون متر مكعب من الغاز، وهذا ما يجعل المنطقة ثاني أكبر منطقة في العالم من حيث موارد النفط والغاز بعد شبه الجزيرة العربية، وتقدر كازاخستان بصفتها عضو في اتفاقية أوبك + التعاون، وتستعد لتعميق التعاون الشامل وتعمل كازاخستان لتنويع طرق نقل الطاقة، وفي نفس الوقت تعمل جاهدة على تحفيز وتطوير القدرات الإنتاجية الجديدة، وجذب الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجال استكشاف الإنتاج. 

وأردف، أن كازاخستان مستعدة للتعاون الوثيق مع كبرى شركات الطاقة في الدول المشاركة، ولاسيما في مجال الطاقة الخضراء، وتشجع المشاريع مع شركة أكوا باور السعودية، وشركة مصدر الإماراتية، والشركات القطرية. 

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