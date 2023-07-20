الهيئة القبطية الإنجيلية : منظمات المجتمع المدني لا تعمل بعيدا عن رؤية الدولة التنموية

أكدت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن منظمات المجتمع المدني لا تعمل بعيدا عن رؤية الدولة التنموية .

وقالت مارجريت صاروفيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" كل مرحلة يمر بها المجتمع لها متطلبات يسعى المجتمع المدني إلى تلبيتها ".

وتابعت مارجريت صاروفيم :" نتعاون مع الدولة لتنفيذ عمل تنموي يكون له تأثير ملموس على الأرض ".

وأكملت رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية :" كل منظمات المجتمع المدني ترغب في تحقيق التنمية في المجتمع وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا".

ولفتت مارجريرت صاروفيم :" بدأنا بمشروعات حماية إجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ".