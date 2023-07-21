مقطع فيديو طريف لمطاردة ماعز هاربة يثير جدلا ويحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

أثار مقطع فيديو طريف حصد املاينن المشاهدات على السوشيال ميديا وتحديدا على تطبيق اليوتيوب الكثير من الجدل وقد كان مقطع الفيديو لمطارضة طريفة للشرطة وذلك للقبض على "ماعز هارب" الكثير من الجدل حيث حاولت السلطات في ولاية ألاباما لقيام بتعقب الماعز والذي قفز من نافذة سيارة صاحبه، والذي حاول استعادته وحاول طلب مساعدة الشرطة.

وقالت الشرطة إن الحيوان قد شوهد وذلك لأول مرة وهو يركض على طريق في مدينة مونتكلير وقال المهندس تريفور تورنبوج، إنه كان يقوم بالعمل في أحدى مواقع البناء التي تعد تابع لشركته وذلك على أحد طرقات مونتكلير، وذلك عندما شاهد الحيوان لعدة مرات.

على الجانب الآخر قد شوهد الماعز في كلا من منطقتي بيتش كورت، وماونتن بروك، بينما أشارت الشرطة إنها لم تتمكن حتى الآن من القيام بالإمساك بتلك الماعز .