انتي محاورة مختلفة.. أحمد سلامة يشيد بأداء وأسئلة إيمان أبو طالب

عبر الفنان أحمد سلامة خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة عن امتنانه الشديد وشكره لتواجده كضيف بالبرنامج.



وقال أحمد سلامة موجها كلامه لايمان ابو طالب " انا سعيد بالتواجد معكي في برنامجك لأنك محاورة مختلفة جدا وتمتلكي ادواتك واول مرة أتعرض لهذه النوعية من الأسئلة حيث أنها كانت مميزة وتطرقت إلى أماكن في حياتي الشخصية والعملية لم يتطرق إليها احد من قبل بهذه الطريقة.



واعرب أحمد سلامة عن سعادته الشديدة لتواجده ببرنامج بالخط العريض متمنيا التوفيق والنجاح الدائم لأسرة البرنامج الذي حقق نجاحا كبيرا منذ بدئه على شاشة الحياة.



يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا تقديم الاعلامية ايمان ابو طالب.