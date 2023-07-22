أخبار الفن| حفل تامر حسني بمهرجان العلمين.. عامل كشري التحرير يطلب الزواج من طليقة شاكوش

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عامل كشري التحرير يطلب الزواج من طليقة حسن شاكوش، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشف المطرب الكبير علي الحجار عن رأيه في استخدام الذكاء الأصطناعي في الموسيقى.

وقال:" تكنولوجيا الأصوات التي أصبحنا نراها وغيرها ليست جديدة، وانا ارى انه مهما تطور الذكاء الاصطناعي لن يصل لإحساس المطربين الذين تعودنا عليهم.

ظهر محمد صاحب واقعة الكشري على الساحة من جديد باحثا عن تريند جديد يعيده للأضواء وفاجأ الجميع بأنه يريد التقدم لريم طارق طليقة حسن شاكوش إذا لم تمانع هي في ذلك وقال": عايز أكمل نص ديني".

تصدرت الفنانة رانيا السيد، مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن واقعة تعرضها للتنمر.

وقالت رانيا السيد، في تصريحات تليفزيونية، إنها تعرضت للتنمر من أحد المخرجين بسبب بشرتها السمراء، ولكنها لم تكشف اسم المخرج الذي سخر من لونها.

افترش جمهور الفنان تامر حسني الأرض أمام مسرح مهرجان العلمين الجديدة، انتظارا لصعود لتامر حسني لبدء الحفل.

وبدء منذ قليل دخول الجمهور الي الارينا استعداد لإقامة حفل تامر حسني في تمام الساعة العاشرة مساء.

كشفت تقارير إخبارية عالمية، صباح اليوم الجمعة، عن رحيل المطرب الأمريكي توني بينيت، في مسقط رأسه بـ نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت التقارير الإخبارية العالمية، أن توني بينيت، توفى قبل أسبوعين من عيد ميلاده الـ 97، وأنه لا يوجد سبب محدد للوفاة.

صعد منذ قلبل الإعلامي شريف مدكور لتقديم حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولي والذي يحيه الفنان تامر حسني.

وتقدم شريف مدكور في بداية الحفل بالشكر الي الجمهور لحضوره الحفل منذ ساعات طويلة فيما استعرض برنامج مهرجان العلمين خلال هذه الدورة.

طرحت شركة العدل جروب، الإعلان الرسمي لفيلم "ع الزيرو" للمخرج محمد العدل تمهيدًا لاطلاقه في دور العرض السينمائية قريبًا.

تعاقد نضال الشافعي علي المشاركه في بطولة مسلسل جري الوحوش المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤ وجاري ترشيح باقي أسرة العمل بعد حصول شركه المنتج محروس المصري علي حق إعادته كعمل تلفزيوني من وراثه الكاتب محمود أبو زيد ويقدم المعالجة الدرامية لها احمد صبحي من إخراج عبد العزيز حشاد.

طرح الفنان تامر حسني، أغنيته الجديدة «مش هتغير عشان حد» من ألبومه الجديد هرمون السعادة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.