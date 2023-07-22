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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حفل تامر حسني بمهرجان العلمين.. عامل كشري التحرير يطلب الزواج من طليقة شاكوش

أخبار الفن
أخبار الفن

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عامل كشري التحرير يطلب الزواج من طليقة حسن شاكوش، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

علي الحجار يكشف عن رأيه في الذكاء الاصطناعي

كشف المطرب الكبير علي الحجار عن رأيه في استخدام الذكاء الأصطناعي في الموسيقى.

وقال:" تكنولوجيا الأصوات التي أصبحنا نراها وغيرها ليست جديدة، وانا ارى انه مهما تطور الذكاء الاصطناعي لن يصل لإحساس المطربين الذين تعودنا عليهم.

 

عايز أتجوزها |دخول صادم لـ صاحب واقعة الكشري في أزمة شاكوش وطليقته

ظهر محمد صاحب واقعة الكشري على الساحة من جديد باحثا عن تريند جديد يعيده للأضواء وفاجأ الجميع بأنه يريد التقدم لريم طارق طليقة حسن شاكوش إذا لم تمانع هي في ذلك وقال": عايز أكمل نص ديني".

 

لو في منها على أبيض.. رانيا السيد تكشف واقعة صادمة مع مخرج

تصدرت الفنانة رانيا السيد، مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن واقعة تعرضها للتنمر.

وقالت رانيا السيد، في تصريحات تليفزيونية، إنها تعرضت للتنمر من أحد المخرجين بسبب بشرتها السمراء، ولكنها لم تكشف اسم المخرج الذي سخر من لونها.

 

الجمهور ينتظر تامر حسني قبل بدء أولى حفلات مهرجان العلمين.. صور

افترش جمهور الفنان تامر حسني الأرض أمام مسرح مهرجان العلمين الجديدة، انتظارا لصعود لتامر حسني لبدء الحفل.

وبدء منذ قليل دخول الجمهور الي الارينا استعداد لإقامة حفل تامر حسني في تمام الساعة العاشرة مساء.

 

بعد رحيله.. أرقام قياسية للمطرب توني بينيت صاحب الـ97 عاما

كشفت تقارير إخبارية عالمية، صباح اليوم الجمعة، عن رحيل المطرب الأمريكي توني بينيت، في مسقط رأسه بـ نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت التقارير الإخبارية العالمية، أن توني بينيت، توفى قبل أسبوعين من عيد ميلاده الـ 97، وأنه لا يوجد سبب محدد للوفاة.

 

شريف مدكور يقدم حفل تامر حسني في افتتاح مهرجان العلمين

صعد منذ قلبل الإعلامي شريف مدكور لتقديم حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولي والذي يحيه الفنان تامر حسني.

وتقدم شريف مدكور في بداية الحفل بالشكر الي الجمهور لحضوره الحفل منذ ساعات طويلة فيما استعرض برنامج مهرجان العلمين خلال هذه الدورة.

 

طرح الإعلان الرسمي لفيلم على الزيرو لـ محمد رمضان

طرحت شركة العدل جروب، الإعلان الرسمي لفيلم "ع الزيرو" للمخرج محمد العدل تمهيدًا لاطلاقه في دور العرض السينمائية قريبًا.

 

نضال الشافعي بطل جري الوحوش

تعاقد نضال الشافعي علي المشاركه في بطولة مسلسل جري الوحوش المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤ وجاري ترشيح باقي أسرة العمل  بعد حصول شركه المنتج محروس المصري علي حق إعادته كعمل تلفزيوني من وراثه الكاتب محمود أبو زيد ويقدم المعالجة الدرامية لها احمد صبحي من إخراج عبد العزيز حشاد.

 

مش هتغير عشان حد.. تامر حسني يطرح أغنية جديدة له

طرح الفنان تامر حسني، أغنيته الجديدة «مش هتغير عشان حد» من ألبومه الجديد هرمون السعادة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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