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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يكشف عن رأيه في الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

كشف المطرب الكبير علي الحجار عن رأيه في استخدام الذكاء الأصطناعي في الموسيقى.

وقال:" تكنولوجيا الأصوات التي أصبحنا نراها وغيرها ليست جديدة، وانا ارى انه مهما تطور الذكاء الاصطناعي لن يصل لإحساس المطربين الذين تعودنا عليهم.

يستعد الفنان على الحجار لاحياء حفل غنائي كبير يوم 29 يوليو الجاري بساقية الصاوي ، بمنطقة الزمالك ، حيث من المقرر ان يشدو بعدد من اغانيه .

ومن المقرر ان تبدأ فى تمام الساعة الثامنة مساءاً ، وتبدأ أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار من 150 جنية فقط .

تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

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وكان قد قال النجم الكبير علي الحجار إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة  مريح  بشكل كبير وأن الأزمة كانت قبل ثلاثة أسابيع، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

وقال علي الحجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن  اللي عرضته عليا وزيرة الثقافة هو حفلات في دار الأوبرا، وهيكون في نجوم بنستضيفهم، وأتمنى دار الأوبرا يوافقوا على وجود عمر خيرت وياسر عبدالرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غناء.

علاقات اسرية
وتابع الفنان الكبير علي الحجار، أنا بحب مدحت صالح كفنان بيعرف يشخص بصوته.. الفنان مش مجرد مؤدي وخلاص.

ومدحت صالح بالنسبالي فنان كبير ومغني وأنا بحب منه أغاني كتير وهو تلميذ أبويا وكان بيعمله الغناء وعلاقتنا  قديمة ولدينا علاقات أسرية.

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