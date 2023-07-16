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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أعمال زمن الفن الجميل والمؤلفات المعاصرة بين مى كمال وأحمد علي الحجار بالأوبرا

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر على المسرح المكشوف، يقدم النجمان الشابان مى كمال وأحمد على الحجار حفلا يضم نخبة من أعمال زمن الفن الجميل والمؤلفات المعاصرة، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 19 يوليو.

يتضمن البرنامج فاصلين؛ الأول تحييه مى كمال بـ “مصر هي أمي - حبك أصيل - عطاشي - سوسة - اصحي يا دنيا - يلا بينا - هم النم” لـ عفاف راضى، و"في قلب الليل - عارفة لـ على الحجار، ووسط الزحام لـ عبد المجيد عبد الله، ومال القمر لـ محمد فوزى، والحلوة دي لـ سيد درويش، وآه يالالي - ويونس لـ محمد منير، ويا زهرة في خيالي لـ فريد الأطرش، وبحلم معاك لـ نجاة"، ومن أعمالها الخاصة “تقسي دنيتنا”.

وفى الفاصل الثانى، يتغنى أحمد علي الحجار بعدد من أعماله الخاصة، منها ليالي الصيف، وأقولك سر، وماقدرش، ويا عاشقاً، والحب هو الحب، ويا لدانة وسيدي، إلى جانب الجيرة والعشرة لـ محمد منير، وأمونة لـ شفيق جلال، وبتسأل يا حبيبي لـ عفاف راضى، راحت ليالى لـ أنغام، وطاير يا هوى لـ محمد رشدى، كما يتشارك النجمان الشابان فى أداء زى الهوا وبلا ولا شى.

فعاليات المهرجان الصيفى دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المسرح المكشوف اعمال زمن الفن الجميل

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