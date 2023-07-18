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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

علي الحجار
علي الحجار

يستعد الفنان على الحجار لاحياء حفل غنائي كبير يوم 29 يوليو الجاري بساقية الصاوي ، بمنطقة الزمالك ، حيث من المقرر ان يشدو بعدد من اغانيه . 

ومن المقرر ان تبدأ فى تمام الساعة الثامنة مساءاً ، وتبدأ أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار من 150 جنية فقط .

وكان قد قال النجم الكبير علي الحجار إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة  مريح  بشكل كبير وأن الأزمة كانت قبل ثلاثة أسابيع، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

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وقال علي الحجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن  اللي عرضته عليا وزيرة الثقافة هو حفلات في دار الأوبرا، وهيكون في نجوم بنستضيفهم، وأتمنى دار الأوبرا يوافقوا على وجود عمر خيرت وياسر عبدالرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غناء.

علاقات اسرية

وتابع الفنان الكبير علي الحجار، أنا بحب مدحت صالح كفنان بيعرف يشخص بصوته.. الفنان مش مجرد مؤدي وخلاص. 

ومدحت صالح بالنسبالي فنان كبير ومغني وأنا بحب منه أغاني كتير وهو تلميذ أبويا وكان بيعمله الغناء وعلاقتنا  قديمة ولدينا علاقات أسرية.

علي الحجار 100 سنة غناء الفنان علي الحجار الفنان الكبير علي الحجار ساقية الصاوي مدحت صالح وزارة الثقافة

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