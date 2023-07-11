عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الحجار: اللقاء مع وزيرة الثقافة ريحني جدا.. 3 أسابيع أعصابي تعبانة

صدى البلد

قال النجم الكبير علي الحجار إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة  مريح  بشكل كبير وأن الأزمة كانت قبل ثلاثة أسابيع، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

 

وقال علي الحجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن  اللي عرضته عليا وزيرة الثقافة هو حفلات في دار الأوبرا، وهيكون في نجوم بنستضيفهم، وأتمنى دار الأوبرا يوافقوا على وجود عمر خيرت وياسر عبدالرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غناء.

 

 

علاقات اسرية

وتابع الفنان الكبير علي الحجار، أنا بحب مدحت صالح كفنان بيعرف يشخص بصوته.. الفنان مش مجرد مؤدي وخلاص. 

ومدحت صالح بالنسبالي فنان كبير ومغني وأنا بحب منه أغاني كتير وهو تلميذ أبويا وكان بيعمله الغناء وعلاقتنا  قديمة ولدينا علاقات أسرية.

علي الحجار وزيرة الثقافة وزارة الثقافة مدحت صالح لاقات اسرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

ترشيحاتنا

ثروت سويلم: درع الدوري في عهد أبوريدة تكلف 270 ألف جنيه ودخل المخازن

جوري بكر: لما بكح على السوشيال ميديا بيقفشوني

كوريا الشمالية تلوح بالحرب بسبب التجسس على برنامجها النووي.. تفاصيل

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى يوم الاثنين 17 يوليو 2023

حكم سؤال الشاب عن ماضي خطيبته قبل الزواج .. عالم بالأزهر يجيب

الطروحات الحكومية وجذب مليارات الدولارات.. الحكومة تزف أخبارا سعيدة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

ماذا يحدث لو بتعمل دايت وبتشرب القهوة كل يوم

فيديو لسقوط شاب بشكل مؤلم في حفل موسيقي.. تفاصيل

أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. والفرق بين الحمل بولد وبنت؟

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ