عايز أتجوزها |دخول صادم لـ صاحب واقعة الكشري في أزمة شاكوش وطليقته

ظهر محمد صاحب واقعة الكشري على الساحة من جديد باحثا عن تريند جديد يعيده للأضواء وفاجأ الجميع بأنه يريد التقدم لريم طارق طليقة حسن شاكوش إذا لم تمانع هي في ذلك وقال": عايز أكمل نص ديني".

وظهرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش في بث مباشر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام ، كشف فيه العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية .

وقالت ريم طارق : ما سجدتش لما أطلقت ولكن هسجد لما ربنا يعوضني في جوازتي التالتة ، أنا ضد الطلاق، لأن الأمر ليس سهلًا.

وأكدت ريم طارق أنها تجلس في منزل والدها ولم تأخذ حقوقها من حسن شاكوش حتى الآن.

وكشفت ريم طارق عن سبب طلاقها من زوجها الاول : كان عنده مشكلة فكان لازم ما يحصلش نصيب بينا والموضوع التاني زي ما أنتم عارفين.

وأضافت : أنا خريجة سياحة وفنادق جامعة 6 أكتوبر وعندي 28 سنة وهتم 29 الشهر ده، وبفكر أرجع شغلي وكنت شغالة سيلز.

وتابعت : ممكن أمثل لأني عشت في مسلسل ، اتعرض عليا أني أمثل، وممكن أمثل لأني عشت في مسلسل، وعمري ما عملت عمليات تجميل.

وشنت رنا -شقيقة ريم طارق- هجوما على حسن شاكوش (طليق ريم)، بعد الفيديو الذي نشره شاكوش، عبر حسابه على تطبيق انستجرام للرد على طليقته.

وكتبت شقيقة ريم طارق، منشورا عبر فيسبوك, قالت فيه: «وانت بقي طبيعة شغلك ايه يا استاذ اللي اهم حاجه فيه سمعتك ؟ .. رقاصة»، لتسخر من تصريح حسن شاكوش، الأخير ولم تذكر اسمه صراحة.