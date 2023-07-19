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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاضح السر .. رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح

صدى البلد

تجاهلت ريم طارق، زوجة المطرب حسن شاكوش، تصريحاته التي قالها في فيديو عبر حسابه على فيسبوك.

وقامت ريم بالرد على  تساؤلات جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، كما نشرت عبر خاصية ستوري عدد من الحكم من بينها “متصنع الود لا يؤتمن، وفاضح السر لا يؤتمن”.

وكان قد رد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش على طليقته ريم طارق التى صرحت فى برنامج 90 دقيقة بأسرار وكواليس عرضت لأول مرة.

وقال شاكوش فى أول ظهور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إنه لا يريد الحديث عن إمراة كانت فى يوم من الأيام زوجته وأضاف خلال الفيديو الذى نشره أنه رجل من منطقة شعبية وصعيدي وصعب عليه أن يتحدث عن إمراة على السوشيال ميديا خاصة وأن هذا الكلام لا يؤدي إلى نتائج فى هذه العلاقة.

وتابع شاكوش قائلا: بس الكلام اللى اتقال فى البرنامج ده كلام ميرضيش ربنا وأنا ليا حق الرد بس مش هرد على واحدة كانت في يوم من الأيام مراتي وتحمل اسمي.

ريم طارق تكشف خيانة حسن شاكوش لها

كشفت ريم طارق عن كواليس انفصالها من حسن شاكوش، قائلة إن الطلاق تم بالفعل من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

وقالت في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، : "اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم زواج، وبشوف قصص وحاجات وحشة، وشوفت أبشع حاجة ممكن حد يشوفها بعيدًا عن الخيانة".

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تصريحات ريم طارق 

وقالت ريم طارق في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: مش عايز تديني هدومي ليه"، وردت احد المتابعين يمكن هيلبسهم"، وتفاعلت معها وقالت:" مش عارفة يمكن يكون هيلبسهم".

وأضافت ريم طارق متحدثة عن زيجتها السابقة: أنا اتجوزت قبله وقعدت سنة وشهور بعد الانفصال.

نشرت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو من أمام فيلا مسكن الزوجية بصحبة رجال الأمن وذلك بعد أن حصلت على قرار تمكين. مشيرة إلى أن حسن شاكوش اعتدى عليها بالسب والشتائم أمام الجميع.

وقالت ريم طارق إنها لا تستطيع دخول الفيلا حتى تحصل على ملابسها الخاصة مضيفة " معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن أخته قاعدين، ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة آخد هدومي لأنه مستولي عليهم".

التحفظ على حسن شاكوش 

تحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

وقال فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة شاكوش هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: " هوريكي انتي هتقعدي بعد كده لوحدك" كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه وتوجهت ريم طارق إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تهديده وسبه لها.

وتحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية ويجرى الآن ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش داخل قسم الشرطة والاستماع لأقواله. 

 

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