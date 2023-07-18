ضهر وسند.. فيديو مؤثر من نسرين طافش بعد تصريحات طليقها الصادمة

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو مؤثر، مع عائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: “ما في مثل الأخوات، الأهل ضهر وسند ونعمة عظيمة”.

وجاء هذا المنشور؛ بعد تصريحات طليقها الصادمة عنها، حيث نشر طليق الفنانة نسرين طافش، صورة لفتاة، عبر حسابه على إنستجرام، وتكهن الجمهور أنها حبيبته الجديدة؛ نظرا للرسالة التي كتبها على الصورة للفتاة.

وكتب طليق نسرين طافش: "عندما نترك الماضي لأنه كاذب ومزيف، للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس"، وهو ما أثار جدلا كبير على السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة نسرين طافش، قد تصدرت مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، للمرة الثانية، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”.

وكتبت نسرين طافش: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

وبعد إعلان الطلاق بعدة ساعات، شاركت نسرين طافش، جمهورها، فيديو للبحر، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ومن ثم، شاركت رسالة، كتبت بها: “كل يوم هو نعمة.. أنت دائما تتقدم للأمام”.

نسرين طافش وطليقها

وكانت الفنانة نسرين طافش قد عادت إلى زوجها شريف شرقاوي، في شهر أبريل الماضي، بعد انفصال دام لمدة 6 أشهر، وكان سبب انفصالهما، يعود إلى خلافات عديدة منذ زواجهما.

وفوجئت نسرين طافش، طليقة شريف شرقاوي، بنشر صور لها، بعد ضربه لها ضربا مبرحا.

بينما هاجم الجمهور، نسرين وشريف؛ بعد صورهما الجريئة سويا، وهو ما دفعها إلى حذف جميع صورهما معا، الأمر الذي أغضب شريف شرقاوي، وقرر الثنائي الانفصال حينها بعد زواج استمر 5 أشهر.