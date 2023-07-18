قريبا هتعرفوا.. حبيبة طليق نسرين طافش الجديدة تثير الجدل |صورة

نشر طليق الفنانة نسرين طافش صورة لفتاة عبر حسابه على انستجرام وتكهن الجمهور انها حبيبته نظرا للرسالة التي كتبها على الصورة للفتاة.

حيث كتب: "عندما نترك الماضي لأنه كاذب ومزيف للوصول لما هو صادق وحقيقي كالألماس"، وهو ما اثار جدلا كبير على السوشيال ميديا.

وكانت قد تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها شريف شرقاوى للمرة الثانية عبر حسابها بتطبيق إنستجرام، وكتبت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية. نسرين طافش".

وبعد إعلان الطلاق بعدة ساعات قامت نسرين بمشاركة جمهورها فيديو للبحر من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ومن ثم شاركت رسالة كُتب بها: “كل يوم هو نعمة .. أنت دائماً تتقدم للأمام”.

نسرين طافش وطليقها:



وكانت الفنانة نسرين طافش قد عادت إلى زوجها شريف شرقاوى فى شهر أبريل الماضى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور، وكان سبب انفصال نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، يعود لوجود خلافات عديدة منذ زواجهما.

تفاجأت نسرين طافش بقيام طليقة شريف شرقاوي بنشر صور لها بعد قيامه بضربها ضربا مبرحا، بينما هاجم الجمهور نسرين وشريف بعد صورهما الجريئة سويا، وهو ما دفعها إلي حذف جميع صورهما معا الأمر الذي اغضب شريف شرقاوي وقرر الثنائي الانفصال حينها بعد زواج استمر خمسة أشهر .