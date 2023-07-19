بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

تجاهل حسن شاكوش تصريحات زوجته ريم طارق، ويستعد لإحياء حفل في الساحل الشمالي،غدا بمشاركة مؤدي أغاني المهرجانات صاصا، والراقصة ليندا.

وقالت زوجة حسن شاكوش في لايف عبر حسابها على إنستجرام إنها فقدت ثواب في رمضان بسبب انها كانت ترضيه، ولكنها لم تكشف عن الاسباب وتكتمت عليها.

تعجبت ريم طارق زوجه مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش من عدم اعطاء الاخير فرصة لاخذ ملابسها.

وقالت ريم طارق في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: مش عايز تديني هدومي ليه"، وردت احد المتابعين يمكن هيلبسهم"، وتفاعلت معها وقالت:" مش عارفة يمكن يكون هيلبسهم".

وأضافت ريم طارق متحدثة عن زيجتها السابقة: أنا اتجوزت قبله وقعدت سنة وشهور بعد الانفصال.

نشرت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو من أمام فيلا مسكن الزوجية بصحبة رجال الأمن وذلك بعد أن حصلت على قرار تمكين. مشيرة إلى أن حسن شاكوش اعتدى عليها بالسب والشتائم أمام الجميع.

وقالت ريم طارق إنها لا تستطيع دخول الفيلا حتى تحصل على ملابسها الخاصة مضيفة " معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن أخته قاعدين، ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة آخد هدومي لأنه مستولي عليهم".



تحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

وقال فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة شاكوش هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: " هوريكي انتي هتقعدي بعد كده لوحدك" كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه وتوجهت ريم طارق إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تهديده وسبه لها.

وتحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية ويجرى الآن ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش داخل قسم الشرطة والاستماع لأقواله .