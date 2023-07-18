جدران حية.. فيلم وثائقي لطلاب إعلام السويس يتناول فن الجرافيتي

قدم مجموعة من طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس مشروع تخرج عبارة عن فيلم وثائقي درامي يتناول (فن الجرافيتي) الرسم على الجدران كوسيلة تواصل تؤثر في الناس من خلال ما تحمله من رسومات.

وكشف طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال أن الفيلم يتناول من خلال العديد من القصص الواقعية لأشخاص تأثروا بهذا الفن، ويركز على عرض تأثير فن الجرافيتي في إيصال رسائل مهمة في العديد من المجالات مثل الفن، الرياضة، وتخليد ذكرى أبطال الوطن والنماذج المشرفة فيه، وكيف ينعكس تأثير هذه الرسائل على كل من يرى هذه الجداريات.

وقالت الطالبة زينب مصطفى، المشاركة في مشروع التخرج كمساعد مخرج، "إن فكرة الفيلم جاءت من خلال إننا كنا نسعي لعمل فكرة جديدة وفي نفس الوقت مرتبطة بمجال الإعلام ففكرنا في الرسم على الجدران وليس فقط من أجل إننا نتكلم عنه ونشأته كمان حبينا نعالج الفكرة من خلال إنه وسيلة تواصل مع الناس ويستطيعوا يكونوا جزء منه ويتأثروا بيه لما يشوفوه، وهي حاجة موجودة قدام عنينا كل يوم لما بنعدي في أي مكان بنشوفها وبنستلهم منها حلم أو فكرة أو رسالة بتسيب جوانا آثر وتغير فينا".

و يشمل فريق العمل: ١٢ طالب إعداد جهاد مجدي، و آلاء إبراهيم، و عبير حسين، ومريم زكريا، و روجينا رأفت.

وصور الفيلم الطلاب ميرنا عماد، و سهيلة أبو مسلم، و روضة صلاح، و مونتاج ريتا شوقي، وجرافيك محمد طارق، و مساعد مخرج زينب مصطفى، و إخراج ندى أسامة.

أشرف على الفيلم الدكتورة هاجر محمود، ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون الدكتورة علا عامر، وعميد الكلية الدكتور امين سعيد.