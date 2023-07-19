عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مرور 3 أسابيع.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «البعبع»

البعبع
البعبع

تمكن فيلم “البعبع” من بطولة أمير كرارة من تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر السينمات المصرية، وقد حقق الفيلم ليلة أمس، الثلاثاء، إيرادات بلغت 552,249 جنيه. 

وبذلك يكون إجمالي ما حققه فيلم “البعبع” من إيرادات هذا الأسبوع 5,073,420 جنيه، حيث ارتفع مجمل إيراداته بعد مرور 3 أسابيع على طرحه إلى مبلغ 33,099,279 جنيه.  

فيلم “البعبع” 

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد محمود، وإنعام سالوسة، ومحمد عبد العظيم، ورحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.

بيت الروبي يكسر حاجز الـ 100 مليون جنيه إيرادات

إلهام شاهين: مهرجان العلمين دعاية سياحية جيدة

تدور أحداث فيلم “البعبع” في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويُحضر نفسه للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم، واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، ليضطر أن يهرب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه. 

 

البعبع أمير كرارة أنعام سالوسة باسم سمرة فيلم البعبع محمد عبد العظيم ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

أيمن أشرف يكشف تفاصيل جلسة الخطيب معه قبل الرحيل

ترشيحاتنا

تضارب مصالح محتمل.. الصحف تهاجم تعيين ماكرون لأمريكية في منصب مهم بالاتحاد الأوروبي

شكرا على حسن تعاونكم.. عامر العمايرة يثير الجدل على فيسبوك

إيطاليا تحطم سجلات الحرارة القياسية.. ونيران تأكل أشجار أوروبا

سؤال برلماني حول أسباب انقطاع الكهرباء بمختلف المحافظات

كارثة.. روسيا تكشف عدد المصابين في انهيار سد كاخوفكا

ما مصير مقرات الوزارات بعد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية؟|برلماني يكشف مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ