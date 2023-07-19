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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيت الروبي يكسر حاجز الـ 100 مليون جنيه إيرادات

بيت الروبي
بيت الروبي

تمكن فيلم بيت الروبي الحفاظ علي صدارة شباك التذاكر منذ طرحه في السينمات ، حيث استطاع العمل تحقيق مجمل ايرادات وصلت الي 100,373,207جنيه . 

 بيت الروبي كان قد حقق بالأمس  1,202,693 جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي هذا الاسبوع 11,207,906 جنيه.


فيلم بيت الروبي : 

 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم بيت الروبي يعرض فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، انجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا، إضافة إلى عرضه فى سينما الدول العربية بـ السعودية، الامارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا.

بيت الروبي بيتر ميمي فيلم بيت الروبى كريم محمود عبد العزيز كريم عبد العزيز محمد عبد الرحمن

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