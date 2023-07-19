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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: مهرجان العلمين دعاية سياحية جيدة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بفاعليات مهرجان العلمين يوم الخميس الماضي ، مؤكدة ان هذا الامر سيعود بالإيجاب علي السياحة المصرية.

 

وتابعت “شاهين” في تصريحات خاصة: “كل المهرجانات الفنية التي تقام حول العالم ، هي في الدرجة الأولى دعاية سياحية للبلد التي يقام فيها ، فعلي سبيل المثال أكثر المدن التي يعرفها الجمهور في فرنسا هي كان ، وحتي لم تكن الأجمل الأهم ، وهذا الكثير عرفها من مهرجان كان السينمائي الدولي ، فمعروف دائما ان البلد التي يقام فيها مهرجان فني ، يحب الجميع ان يزورها ويستمع فيها ، وهذا الأمر ينطبق علي مهرجان فينسيا ، علي الرغم من ان كان مدن عدة في ايطاليا خلابة، وهذا الامر تكرر في الجونة والاقصر وأسوان ، بعد اقامات مهرجانات فنية فيها”.

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واستكملت الفنانة الهام شاهين حديثها قائلة : مدينة العالمين تستحق هذا الاهتمام وأقامة مهرجان فني علي ارضها  ، فهي تملك بحر رائع ، وان كان البعض يملك شواطي خلابه إيضا ، الا ان الجو في مصر ومدينة العالمين مختلف واكثر جمالا ، واتوقع ان تحظي باهتمام عالمي ، ويحدث نوع من الانتعاش فيما يخص السياحة فيها بعد أقامة مهرجان العالمين .

واضافت الفنانة إلهام شاهين حديثها : لا يوجد اي مكان في العالم يسطيع ان يعيش دون فن او رياضة ، وهذا ما يميز مهرجان العالمين الذي يشمل كل الفروع من فن ورياضة وعروض ازياء ، ومنطقة الساحل المصري بشكل عام والعالمين بشكل خاص تستحق ان يقام عليها هذا الحدث الفني نظرا لتميزها ، وقد استمعت بكل ما حدث فيها من انشاءات ومشاريع ونيه تحتية قويه تسطيع ان تستوعب كل الضيوف الذي سوف يقيمون فيها .

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