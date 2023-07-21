نضال الشافعي بطل جري الوحوش

تعاقد نضال الشافعي علي المشاركه في بطولة مسلسل جري الوحوش المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤ وجاري ترشيح باقي أسرة العمل بعد حصول شركه المنتج محروس المصري علي حق إعادته كعمل تلفزيوني من وراثه الكاتب محمود أبو زيد ويقدم المعالجة الدرامية لها احمد صبحي من إخراج عبد العزيز حشاد.

تعاقد المخرج عبد العزيز حشاد على عمل درامي جديد من المقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الجديد لعام 2024 .

العمل من المقرر ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد .

ويقوم حاليا المؤلف أحمد صبحي بكتابة الحلقات الاولي من العمل، ليتم بعدها ترشيح الابطال المشاركين فى العمل .

فيلم جري الوحوش تدور أحداثه حول سعيد ونبيل صديقان، حيث يعاني سعيد من عدم الإنجاب، فيقرر نبيل الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني عبدالقوي -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما سعيد فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.

فيلم جري الوحوش تم تقديمه عام 1987 ، وقام ببطولته الفنان نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز ونورا .

وكان أخر اعمال المخرج عبد العزيز والمؤلف أحمد صبحي هو مسلسل “ ام البنات ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.