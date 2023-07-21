تعرف على القائمة الكاملة لأبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

يواصل المخرج محمد سامي وضع التحضيرات الي مسلسل نعمة الافوكاتو ، تمهيدا لبدء التصوير خلال شهر اغسطس القادم .

واستقر محمد سامي علي القائمة الكاملة للابطال المشاركين في العمل وهم مي عمر وأحمد زاهر وأروي جودة وسلوي عثمان وكمال أبو ريه وعماد زيادة وسامي مغاوري وولاء الشريف وهدير عبد الناصر ولبني ونس .

العمل من المقرر ان تدور احداثه في إطار 15 حلقة ، من خلال المحامية نعمة التي تتميز بمهارتها في عالم المحاماه ، حيث تشهد الحلقات رحلة صعودها ، الا ان يحدث لها حادث يقلب حياتها راسا علي عقب .

الجدير بالذكر ان اخر اعمال مي عمر هو مسلسل علاقة مشروعة ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

قصة مسلسل علاقة مشروعة





تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة





المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.