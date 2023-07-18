بعد إجازة قصيرة.. بشرى تعود لتصوير مشاهدها في مسلسل «طبيبة شرعية»

عادت الفنانة بشرى لاستكمال تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" بعد إجازة قصيرة حصلت عليها، وجمعتها المشاهد اليوم بالفنانة مروة عبد المنعم.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي.

ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وطرحت بشرى مؤخرا اغنية "سلام عليكم" على طريقة الديو مع المطرب الأوزباكستاني Azzamchik، وتخطت الأغنية حاجز الـ60 مليونا على موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان، وتوزيع الموسيقار إسلام صبري الذي حرص على تقديم الأغنية بوجهة نظر جديدة.

وانتهت بشرى مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم"، المقرر عرضه شهر أغسطس المقبل، والذي تشارك به كمنتجة أيضا.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة “إنتلجنت” وتوزيع خارجي روتانا.

وتقوم بشرى بالإشراف العام على الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.

الفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف ومحمد رضوان، وإنتاج شركة "Iproductions"، وتقوم المنتجة بشرى بدور الإشراف العام على الإنتاج.