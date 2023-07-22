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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفقا للقانون ..

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

مرتبات
مرتبات

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية، غدا الأحد، صرف مرتبات موظفى العاملين بالدولة، حيث أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادات الجديدة المرتقب منحها للموظفين بسبب حركة الترقيات الجديدة.

وكشفت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكدة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

 

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

 

ووفقا لـ طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،  سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

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ترقيات يوليو 2023

 

و في وقت سابق كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن عن تخصيص مليار جنيه بالعام المالى الجديد، لصالح جميع الموظفين الذين يستحقون الترقية للترقيات الجديدة في 2023، وبصرف هذه الحزمة النقدية ستكون هي المرة الثالثة لزيادة مرتبات الموظفين في عام 2023 وذلك بعد إعلان الحكومة إجراء حركة ترقيات يوليو 2023.

 

شروط ترقية الموظفين وفقا للقانون 

 

كما وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016  شروطا لترقية الموظفين، والتي جاء من بينها أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.

ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

 

قيمة مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة

 

وتصبح قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة في حالة حصول على ترقية يوليو 2023 وفقًا للآتى:

الدرجة العالية : 8500 جنيه 

المدير العام : 7000 جنيه 

الدرجة الأولى : 6500 جنيه 

الدرجة الثانية : 5500 جنيه 

الدرجة الثالثة : 5000 جنيه 

الدرجة الرابعة : 4500 جنيه 

الدرجة الخامسة : 4000 جنيه 

الدرجة السادسة : 3500 جنيه 

حملة الماجستير : 6000 جنيه 

حملة الدكتوراه : 7000 جنيه

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