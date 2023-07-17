بدون موظفين.. وزير الصحة يكشف القصة الكاملة لغلق وحدة قرية فاو |فيديو

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القصة الكاملة لـ غلق الوحدة الصحية في قرية فاو بمحافظة قنا.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وجدت الوحدة الصحية بقرية فاو مغلقة ولا يوجد بها موظفين بها أو مواطنين".

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،: "الوحدة الصحية لقرية فاو بقنا على أعلى مستوى ولكنها مغلقة"، لافتا إلى أن الوحدة لا ينقصها إلا الكهرباء للعمل.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه في خلال 4 أسابيع ستدخل الوحدة الصحية إلى العمل"، مضيفا: "الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين".

واسترسل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان: "خلال 6 أشهر سيكون هناك 3 مستشفيات عملاقة داخل الخدمة بمحافظة قنا"، مؤكدا أن "الدولة تنفق مليارات الجنيهات من أجل المستشفيات التي يتم تنفيذها بمحافظة قنا".