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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون موظفين.. وزير الصحة يكشف القصة الكاملة لغلق وحدة قرية فاو |فيديو

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القصة الكاملة لـ غلق الوحدة الصحية في قرية فاو بمحافظة قنا.

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وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وجدت الوحدة الصحية بقرية فاو مغلقة ولا يوجد بها موظفين بها أو مواطنين".

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،: "الوحدة الصحية لقرية فاو بقنا على أعلى مستوى ولكنها مغلقة"، لافتا إلى أن الوحدة لا ينقصها إلا الكهرباء للعمل.

 

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه في خلال 4 أسابيع ستدخل الوحدة الصحية إلى العمل"، مضيفا: "الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين".

واسترسل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان: "خلال 6 أشهر سيكون هناك 3 مستشفيات عملاقة داخل الخدمة بمحافظة قنا"، مؤكدا أن "الدولة تنفق مليارات الجنيهات من أجل المستشفيات التي يتم تنفيذها بمحافظة قنا".

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