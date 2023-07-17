عزة مصطفى تناشد وزير الصحة مساعدة سيدة تحتاج لعملية إزالة حصوات.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة سيدة تدعى “ميرفت”، والتي تحتاج لعملية إزالة حصوات على المرارة.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الحاجة ميرفت من محافظة الإسكندرية وعندها حصوات على المرارة، وتحتاج إلى تدخل جراحي".

وأضافت "تعبت جامد بعد العيد، وذهبت للدكاترة قالوا لي عندك حصوات كثيرة في الكلى والمرارة والحالب"، موضحة "هي عايشة على المسكنات، وخدت 17 حقنة مسكنة خلال أسبوع واحد فقط".

وتابعت "معاشها واقف من عام 2012، وابنها اللي بيصرف عليا، ومفيش عنده دخل"، مؤكدة "تحتاج لتدخل جراحي ومش معاها فلوس خالص ومش بقدر أجيب الحقنة المسكنة".

وقال ابنها "أنا شغال شغلانه بسيطة، وقعدت من الشغل من بعد العيد علشان أساعد والدتي"، موضحا: "العملية تتكلف حوالي 10 آلاف جنيه، ونحتاج إلى من يتكفل بعلاجها".

وناشدت عزة مصطفى، وزير الصحة، ومحافظ الإسكندرية ومؤسسات التحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، بتقديم المساعدات اللازمة للحاجة ميرفت وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، كما ناشدت وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية بإعادة نجل الحاجه ميرفت إلى الجامعة مرة أخرى.