عزة مصطفى : لا رقابة على المدارس الخاصة والدولية في أسعار المصروفات

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا توجد رقابة على المدارس الخاصة والمدارس الدولية في تحديد قيمة المصروفات والزيادات السنوية في المصاريف.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الواضح أن التعليم أصبح سلعة ".

وتابع عزة مصطفى :" بيزنس المدارس الخاصة أصبح فوق احتمال الطبقة المتوسطة التي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على التعليم ".

وأكملت عزة مصطفى :" الشعب المصري يفضل الاستثمار في تعليم ابنائهم وهذا امر محمود".

ولفتت عزة مصطفى :" مصاريف المدارس والدروس والكتب والملابس تعتبر قائمة كبيرة من المصروفات اصبحت عبء على الأسرة المصرية ".