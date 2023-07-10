عزة مصطفى تناشد وزير الصحة مساعدة سيدة تحتاج إلى تغيير مفصل بالقدم

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة حالة الحاجة ثناء تحتاج لجراحة تغير مفصل بالقدم بعد أن تآكل بسبب ورم في العظم من محافظة الغربية.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الحاجة ثناء معاشها 320 جنيها، وقعت اتكسرت وعندها مشاكل في رجليها، ومش عارفة تتحرك، وعدم حركتها أصبحت ظروفها صعبة، وهي مش طالبة غير يتعملها مفصل في رجليها علشان تقدر تتحرك وتخدم نفسها".

وقالت الحاجة ثناء، "اللي حصل معايا وقعت على رجلي، والدكتور قال لي المفصل مكسور، ومحتاج عملية، جهزت الورق وكل حاجه، ومستنين المفصل ييجي، وأنا بقبض 320 جنيه معاش، وقاعده في البيت عند أخويا".

وأضافت: "أنا مش بتحرك من السرير خالص، وبتوضى على السرير وبقالي سنة ممشيتش على رجلي خالص".

وقال شقيق الحاجه ثناء: "أختي قاعده عندي مش بتتحرك خالص ومفيش ليها دخل تصرف منه خالص، وهي مش بتعرف تتحرك".

وناشدت عزة مصطفى، وزير الصحة، ومؤسسة حياة كريمة بتقديم المساعدات اللازمة للحاجة ثناء وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.