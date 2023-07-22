دبلوماسي روسي: الذخائر العنقودية الأمريكية يستخدمها الجيش الاوكراني في قتل الأبرياء فقط

قال نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي اليوم السبت إن الولايات المتحدة تتجاوز 'كل الخطوط الحمراء الأخلاقية' من خلال تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية التي قتلت المراسل الحربي الروسي روستيسلاف زورافليف وجرحت، من بين آخرين، مصور وكالة الأنباء كونستانتين ميخالشيفسكي.

وكتب بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر 'الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة تقتل الأبرياء فقط في أوكرانيا.

واضاف “أتساءل ما رأي الرأي العام الأمريكي في تجاوز بلدهم كل الخطوط الحمراء الأخلاقية في محاولة غير مجدية لإنقاذ نظام كييف الفاسد المنهار، يبدو أن المؤسسة الأمريكية لا يمكنها سوى إلقاء المحاضرات على الآخرين”.

كانت القوات الأوكرانية قد شنت غارة بالمدفعية في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش اليوم السبت على مجموعة من الصحفيين من وكالتي إيزفيستيا وسبوتنيك للأنباء أثناء تحضيرهم لتقارير عن استخدام كييف للقنابل العنقودية في منطقة زابوروجيا، واصيب اربعة صحفيين بجروح وقتل واحد على اثرها.

وفي وقت سابق من يوليو ، أعلنت واشنطن قرارها بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا حتى لا تقلل إمدادات قذائف المدفعية إلى كييف بينما تزيد الصناعة الأمريكية من إنتاجها على خلفية انخفاض المخزونات بين أعضاء الناتو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين يوم الخميس الماضي إن الذخائر العنقودية التي قدمتها واشنطن إلى كييف قد تم نشرها بالفعل في الميدان.