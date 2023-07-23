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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم أزهري: حالتان ينتظر فيهما الرجل انتهاء عدة طليقته ليتزوج

صدى البلد

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة هي الأكثر تأثرا من طلاق زوجها لها، فالشرع هو الذي كلف الرجل بالنفقة على المرأة، وهو الذي أوجب للمرأة العدة بعد الطلاق.

وأوضح خلال استضافته سابقا بأحد البرامج أن الرجل لا يتعرض للعذر الشهري الذي يأتي للمرأة لذلك لا يوجد سبب للتقيد بوقت بعد الطلاق بالنسبة للرجل.

وذكر أن الرجل لا يجب عليه العدة أصلا، أما الرجل بعد الطلاق، فينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة في حالتين اثنتين:

الحالة الأولى: إذا كان الرجل متزوج من 4 زوجات وأراد تطليق واحدة والزواج من أخرى، فعليه في هذه الحالة أن ينتظر انتهاء عدة المطلقة الرابعة من أجل الزوج بأخرى بدلا منها، حتى لا يكون على ذمته أكثر من 4 زوجات.

الحالة الثانية: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثم يتزوج أختها، فلا يجوز له ذلك إلا إذا انتهت عدة المرأة الأولى، حتى لا يجمع في الزواج بين الأختين.

وأكد أن المرأة في حالة عدة الطلاق، فإن النكاح ما زال قائما بينها وبين زوجها ، هكذا نص الفقهاء، حيث وهي في العدة ، تجب لها النفقة ويجب عليها العدة، ولو ثبت حملها ينسب الولد إلى هذا الرجل، ولو مات زوجها في حالة الطلاق الرجعي فإنها ترث من هذا الرجل.


وفي النهاية، قال أبو اليزيد سلامة، إن هاتان الحالتان هي التي ينبغي على الرجل أن ينتظر انتهاء عدة المرأة المطلقة ، وليس عليه عدة كما يظن البعض.

هل يقع الطلاق عبر رسالة من خلال الفيس بوك؟


تقول السائلة: هل يقع الطلاق عبر رسالة على فيس بوك؟، ليجيب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا:"الطلاق أمر عظيم، ومهم، وفيه إنهاء لحياة زوجية وأسرة، لذك شدد الله تبارك وتعالى فيه، وهو مما يفرح به الشيطان".

وتابع:" نوجه الزوجين إلى أن يحضرا إلى الدار للتأكد من وقوع الطلاق من عدمه".

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