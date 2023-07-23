دخول نتنياهو المستشفى لإجراء عملية في القلب

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان عاجل منذ قليل، أن نتنياهو سيدخل الليلة إلى المستشفى لإجراء عملية في القلب.

وقال المكتب في بيانه: " سيتم زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب لرئيس الوزراء نتنياهو الليلة".

يأتي ذلك، تزامنًا مع وصول آلاف المتظاهرين إلى القدس، في مسيرة احتجاجية انطلقت من تل أبيب، مشيًا على الأقدام؛ وذلك للاحتجاج أمام الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يُصوت الكنيست، يوم الإثنين المقبل، على إلغاء ما يعرف بـ"حجة المعقولية" والحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية، كخطوة أولى للتعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية إقرارها بإجماع وأغلبية الائتلاف الحكومي بالكنيست.

وتأتي المسيرة الاحتجاجية، وسط إعلان المعارضة الإسرائيلية تصعيد حدة المظاهرات في كافة أنحاء إسرائيل؛ احتجاجا على خطة الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وخرج الآلاف من الإسرائيليين المحتجين، مساء اليوم السبت، في تظاهرة كبرى ورئيسة وسط تل أبيب عند ميدان كابلان؛ تنديدًا بخطة الحكومة للتعديلات القضائية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال منظمو الاحتجاجات والمعارضة الإسرائيلية إن المحتجين الذين وصلوا القدس سيبقون في القدس بمحيط الكنيست حتى موعد التصويت، وسينضم إليهم جموع من المحتجين ابتداءً من الليلة.