استطلاع: نتنياهو الأنسب لرئاسة الوزراء.. وغالبية الإسرائيليين ضد رفض الخدمة العسكرية

ذكرت نتائج استطلاع للرأي نشرته القناة الـ(12) العبرية، أن 54% من المستطلعة آراؤهم يعارضون قرار وقف تطوع بعض جنود الاحتياط، إذا تم تمرير قانون إلغاء سبب المعقولية من قبل الكنيست، في حين أن 36% يؤيدون القرار.

وبحسب القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، فإنّ بيانات الاستطلاع أظهرت من هو الأكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء، وبمقارنة "نتنياهو" بـ "لابيد"، فإن 39% يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء، فيما يعتقد 24% أن لابيد هو الأنسب لذلك.

بالمقارنة بين نتنياهو وجانتس، فإن الوضع أقل وضوحاً، حيث يعتقد 36% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لـ رئاسة الوزراء، يتبعه جانتس بهامش صغير (34%).

ورداً على سؤال "ما هو القرار الصائب تجاه قانون إلغاء سبب المعقولية؟"، يعتقد 35% أنه يجب تجميده تماماً، و29% يرون أنه يجب تمرير التشريع الأسبوع المقبل، و18% يرون أنه يجب تجميده مؤقتاً، وعودة المفاوضات إلى مقر رئيس إسرائيل.

وأفادت القناة العبرية، بأنّ ثُلث المستطلعة آراؤهم من الذين صوتوا للأحزاب التي تشكل حكومة نتنياهو في الحملة الانتخابية الأخيرة، يرون أنه يجب تجميد التشريع، مؤقتاً.

وحول نقل نتنياهو إلى المستشفى، أصدر مكتبه بياناً قال فيه: “أصيب نتنياهو بالجفاف بعد قضاء بعض الوقت في بحيرة طبريا، ويظهر الاستطلاع أن 43% من المستطلعة آراؤهم لا يصدقون الإعلان الرسمي، فيما يصدقه 40%”.