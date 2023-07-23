عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالته متدهورة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي

عمرو محمد علي
عمرو محمد علي

أكد شقيق  الفنان عمرو محمد علي الشهير ب شقشق، إن شقيقه ينتظر اكتمال أوراقه لدخول المستشفى.

وقال في تصريح خاص لصدي البلد :" شقيقي حالته الصحية في تدهور مستمر ، وننتظر اكتمال إجراءات دخوله إلى المستشفى".


عمرو محمد علي:

وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

وفور انتهاء الحلقة تواصل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج واحد من الناس استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل أرابيسك معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته، وخلال البرنامج ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج و الداخل لإنقاذه.

وأهدى البرنامج عمرتين للفنان ووالدته بعد أن أكد عمرو محمد علي أنه يتمنى الاغتسال بماء زمزم لعل هذا يكون سبباً فى شفائه.

عمرو محمد علي شقشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع بن شرقي ورضا سليم

محترف دولي | الزمالك يستهدف ضم مهاجم الأهلي السابق

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

إعلامي: الأهلي حصل على 500 ألف دولار تبرع من أحد المحبين الإماراتيين

موضوعات متعلقة

قضايا غامضة.. باسم عمر يكشف عن دوره في «أزمة نفسية»

سيمون تشعل حفلتها بساقية الصاوي بحضور سميرة عبد العزيز

أخبار الفن|انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره بالحنة.. وتطورات حالة شوقي حجاب

بعد إصابته بالتهابات حادة بالكلى والكبد.. تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب

وضع حنة على يديه .. نقابة الموسيقيين توضح موقفا من غناء ويجز بفلاشة

بالفيديو أيمن صابر يطرح أغنية "خالص خالص"

أنتِ حلم حياتي.. معجب يفاجئ طليقة حسن شاكوش ورد صادم منها

محمد منير يتواجد في العملين الجديدة لتحديد موعد حفلته القادمة

ترشيحاتنا

لأول مرة.. القصة الكاملة لإصدار شهادة الجودة والاعتماد لمساجد الأوقاف

وزارة النقل: أتوبيسات BRT بديلا للميكروباص على الطريق الدائري | تفاصيل

فنان الفاير وركس بحفل تامر حسني: عملنا شيء مختلف لنجعل العالم ينظر إلينا

حالته متدهورة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي

أيمن الرمادي يكشف دور أبو العينين في تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة

تنسيق الجامعات 2023| اليوم.. فنون تطبيقية حلوان تتابع اختبارات القدرات للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق محتلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ