جمال شعبان عن فتاة مترو حلوان: حالتها صعبة وتحتاج لتدخل جراحي| فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، تفاصيل تبنيه لحالة الطفلة نزهة المشهورة إعلاميا بـ «حبيبة بائعة المترو» التي تم رصدها من قبل المواطنين وهي تبيع الإكسسوارات، وحي بحالة صحية سيئة.

وقال جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن عددًا من المواطنين صوروا الطفلة "نزهة"، ووجدوا أن أطرافها داكنة، وتحدث البعض عن احتمالية إصابتها بمرض في القلب.

وأَضاف مدير معهد القلب السابق، أن عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تواصلوا معه عبر صفحته الشخصية لإنقاذ الطفلة، موضحا أنه تلقى العديد من الاتصالات بشأن المساهمة في علاج الطفلة بائعة المترو وجاري تحضيرها للعمليات.

وأشار إلى أنه تم التوصل لحبيبة واسمها الحقيقي "نزهة" وعمرها 14 عامًا، ولها أخت عمرها 17 سنة، وأمها توفيت وهي بعمر سنة واحدة، معقبا: الفتاة عندها 14 سنة ولكن جسدها يعطي 7 سنوات فقط بسبب صعوبة حالتها الصحية، وهي حالة صعبة طبيا، ولكن الجميل في الموضوع تضامن المجتمع المدني والمتبرعين .

حالة الطفلة نزهة "بائعة المترو"

وتابع الدكتور جمال شعبان: "الناس مكاتنش عارفة توصل لها، لكن في ناس تطوعت وجابتها بالعربية إلى عيادتي، ومعها شقيقتها ووالدها وأجريت الفحوصات اللازمة ووجدت أن حالتها صعبة جدا، وأنها وُلدت بمرض خلقي في القلب وانسداد في الصمام الثلاثي، وأنها تعيش ببطين واحد بالقلب فقط، وتعاني من وجود لزوجة عالية في الدم".

وأكمل: "الفتاة تحتاج إلى جراحة، وممكن تتعمل على مرحلتين، وأنا بدوري هعمل تغطية للحالة بمساعدة المتبرعين والمتطوعين وهما كتير"، مؤكدا أن حالة الطفلة صعبة جدا وسيتولى رعايتها وعلاجها بكل شخصي بالتنسيق مع المتبرعين.

