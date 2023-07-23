شوبير يكشف حقيقة انتقال مبابي إلى السعودية.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة انتقال كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلي نادي سعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: “تقارير: مبابي يرفض فكرة الانتقال إلى السعودية”.

وكان باريس سان جيرمان، قد استبعد كيليان مبابي من جولته الصيفية، الجمعة الماضي، بسبب رفضه تجديد عقده.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، أن نجوم باريس سان جيرمان شعروا بالصدمة والدهشة من قرار ناصر الخليفي، مالك النادي، باستبعاد كيليان مبابي من القائمة المسافرة لليابان.

وأضافت أن الأجواء جيدة داخل معسكر باريس سان جيرمان في اليابان رغم صدمة استبعاد مبابي.

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الفرنسي 180 مليون يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.