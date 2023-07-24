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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

400 كوكب شبيه بالأرض.. ماذا ستفعل ناسا خلال الخمس سنوات القادمة؟

400 كوكب شبيه بالأرض
400 كوكب شبيه بالأرض

على الرغم من الاعتقاد في بادئ الأمر بوجود حوالي 50 كوكب مارق (نجم لا يتواجد ضمن مجرة) إلا أن هناك دراسة جديدة أجرتها وكالة ناسا الفضائية وجامعة أوساكا في اليابان تؤكد احتمالية العثور بالفعل على 400 كوكب شبيه بالأرض.

 

 وهو الأمر الذي دفع (ناسا) إلى أن تقرر البحث عن الـ400 كوكب في الفضاء السحيق في غضون الخمس سنوات القادمة، وفقًا لموقع ديلي ستار.

400 كوكب شبيه بالأرض

كواكب شاذة

وفقًا للبحث الجديد الذي أجرته وكالة ناسا وجامعة أوساكا في اليابان، فهناك عدد هائل من الكواكب المصنفة على أنها شاذة، أي أنها تنجرف دون أن يكون لها نجم مرتبط بها - مثلما تفعل أرضنا مع القمر، ويعتقد أنه تم التعرف على واحد على الأقل منها، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد.

 

نانسي جريس

ووفقًا لموقع ديلي ستار، أعرب كبير الباحثين في وكالة ناسا من مركز جودارد لرحلات الفضاء ، ديفيد بينيت عن أمله في  أن يساعد إطلاق تلسكوب " Nancy Grace Roman Space " في مايو 2027 في العثور على الكواكب، بعد الانتهاء من مسح استمر تسع سنوات للعثور على أكبر عدد ممكن منها.

وكالة ناسا الفضائية 400 كوكب شبيه بالأرض دراسة الأرض

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