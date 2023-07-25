بايدن يقاضي حاكم تكساس بسبب وضع حواجز حدودية خطيرة لإعاقة مرور المكسيكيين

رفعت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن دعوى قضائية، الاثنين، على حاكم ولاية تكساس بسبب حواجز عائمة تم وضعها في نهر ريو غراندي كجزء من جهد طارئ لمنع المهاجرين من العبور إلى المكسيك.

اتهم مسؤول في الإدارة الحاكم جريج أبوت بلعب 'ألعاب سياسية' خطيرة مع حياة الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان.

وبدا أن أبوت يستمتع بالإجراء ، قائلاً في بيان قبل أن تتخذ وزارة العدل قرارها مباشرة: 'سوف تراك تكساس في المحكمة ، سيدي الرئيس'.

كان لديه عوامات بلاستيكية كبيرة مثبتة في النهر في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من مدينة إيجل باس ، وسط سلسلة من الإجراءات المصممة لردع الناس عن العبور.

وتقول إدارة بايدن إنه لا يحق له اتخاذ مثل هذا الإجراء.

قال المدعي العام المساعد فانيتا جوبتا: `` نحن نزعم أن تكساس قد انتهكت القانون الفيدرالي من خلال تثبيت حاجز في ريو غراندي دون الحصول على التفويض الفيدرالي المطلوب.

'هذا الحاجز العائم يشكل تهديدات للملاحة والسلامة العامة ويثير مخاوف إنسانية.'

وقالت إنه في الوقت نفسه أثار احتجاجات دبلوماسية من قبل المكسيك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض عبد الله حسن إن جهود الإدارة خفضت بالفعل عدد المعابر غير القانونية هذا العام.

وقال إن 'الإجراءات الخطيرة وغير القانونية للحاكم أبوت تقوض تلك الخطة الفعالة ، وتجعل من الصعب على رجال ونساء حرس الحدود القيام بعملهم المتمثل في تأمين الحدود ، وتعريض المهاجرين ورجال الحدود للخطر'.

في إطار عملية لون ستار ، نشرت تكساس الآلاف من قوات الحرس الوطني على الحدود ونقل المهاجرين بالحافلات إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون بعيدًا عن الحدود.

لكن مسؤولا في الإدارة قال إنه مع رفع العنوان 42 في وقت سابق من هذا العام ، انخفضت المعابر بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ عامين.

وقال 'المسؤولين الجمهوريين ليس لديهم خطة ويلعبون فقط ألعابًا سياسية' ، متهمًا إياهم بقضاء أربع سنوات من إدارة ترامب في تدمير نظام الهجرة و 'انتزاع الأطفال من أذرع أمهاتهم'.

وأضاف: «المسؤولون الجمهوريون لا يريدون حلولاً. يريدون الفوضى.

من جانبه ، حصل أبوت في رده على خطاب استباقي لبايدن يصر على أن لديه سلطة دستورية لحل أزمة من صنعه.

تقول الرسالة: 'إذا كنت تهتم حقًا بالحياة البشرية ، فيجب أن تبدأ في تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية'.

من خلال القيام بذلك ، يمكنك مساعدتي في منع المهاجرين من المراهنة بحياتهم في مياه نهر ريو غراندي.

يمكنك أيضًا مساعدتي في إنقاذ تكساس ، وفي الواقع جميع الأمريكيين ، من المخدرات القاتلة مثل الفنتانيل وعنف العصابات وأهوال الاتجار بالبشر. لإنهاء خطر تعرض المهاجرين للأذى أثناء عبورهم الحدود بشكل غير قانوني ، يجب أن تطبق بشكل كامل قوانين الولايات المتحدة التي تحظر الهجرة غير الشرعية بين موانئ الدخول.

في العام الماضي ، رفعت الإدارة دعوى قضائية ضد ولاية أريزونا بعد أن استخدم الحاكم دوغ دوسي الحاويات لملء الفجوات وتوسيع الجدار الحدودي للرئيس دونالد ترامب.