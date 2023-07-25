يتعلق بجسر القرم.. أوكرانيا تكشف عن مخطط جديد تستخدمه ضد روسيا

كشف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عن تكتيك جديد ستستخدمه كييف من أجل حرمان موسكو من فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام؛ مهددا باستمرار ضرب جسر القرم، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال ريزنيكوف، في حديث له مع شبكة "سي إن إن CNN" الأمريكية: "إنه تكتيك عادي لتدمير الخطوط اللوجستية لعدوك من أجل حرمانه من فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام وما إلى ذلك. لهذا السبب سنستخدم هذا التكتيك".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وصف، خلال منتدى أمن معهد آسبن، جسر القرم بأنه هدف "يجب تحييده".

وجدير بالذكر أن جسر القرم هو جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية.

أعلنت السلطات الموالية لروسيا أن القوات الأوكرانية شنّت هجومًا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، صباح اليوم الإثنين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال حاكم القرم الموالي لموسكو سيرجي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقتها كييف.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو وشبه جزيرة القرم.

وأشارت إلى أن أوكرانيا أعلنت بالفعل مسؤوليتها عن هجمات الطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم وموسكو.

وأضافت الخارجية الروسية أن وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف أكد تورط نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هذه الهجمات، لافتا إلى أن كييف ستواصل مثل هذه الهجمات وسيزداد عددها.