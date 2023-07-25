عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يتعلق بجسر القرم.. أوكرانيا تكشف عن مخطط جديد تستخدمه ضد روسيا

جسر القرم
جسر القرم

كشف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عن تكتيك جديد ستستخدمه كييف من أجل حرمان موسكو من  فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام؛ مهددا باستمرار ضرب جسر القرم، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال ريزنيكوف، في حديث له مع شبكة "سي إن إن CNN" الأمريكية: "إنه تكتيك عادي لتدمير الخطوط اللوجستية لعدوك من أجل حرمانه من فرصة الحصول على المزيد من الذخيرة والوقود والطعام وما إلى ذلك. لهذا السبب سنستخدم هذا التكتيك".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وصف، خلال منتدى أمن معهد آسبن، جسر القرم بأنه هدف "يجب تحييده".

وجدير بالذكر أن جسر القرم هو جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية.

أعلنت السلطات الموالية لروسيا أن القوات الأوكرانية شنّت هجومًا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، صباح اليوم الإثنين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال حاكم القرم الموالي لموسكو سيرجي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقتها كييف.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو وشبه جزيرة القرم.

وأشارت إلى أن أوكرانيا أعلنت بالفعل مسؤوليتها عن هجمات الطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم وموسكو.

وأضافت الخارجية الروسية أن وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف أكد تورط نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هذه الهجمات، لافتا إلى أن كييف ستواصل مثل هذه الهجمات وسيزداد عددها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

صدمة أهلاوية .. تفاصيل جديدة بشأن رحيل علي معلول

الآن رسميا| سعر الدولار في البنوك بعد تلميحات صندوق النقد الدولي بشأن اليوان

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

"التصحيح خلص"| مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل

الأهلي يدرس رحيل هذا اللاعب في الصيف .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تبدأ من 48 جنيهًا.. انخفاض غير مسبوق فى أسعار الدواجن والبط اليوم

بدأت بالفعل .. تقليل فترات انقطاع الكهرباء

وزيرة الهجرة: المرأة المصرية قادرة على القيادة وصاحبة بصمات متميزة في العمل التنفيذي

هزة أرضية على بعد 730 كيلو متر من شمال رفح

خالد الغندور يثير الجدل بسبب شقيق حسين الشحات

يتعلق بجسر القرم.. أوكرانيا تكشف عن مخطط جديد تستخدمه ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حلق اليد.. بلوجر بلاروسية سعودية شهيرة تتعرض للخطر

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

بدون والده.. الشيف بوراك في أحدث ظهور مع عائلته| شاهد

الهند.. شاب ينهي حياة شقيقته بمأساوية ثم يأخدها للشرطة والسبب صادم

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ