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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

السمدوني: محطة تحيا مصر بالإسكندرية نقطة تحول في النقل البحري المصري

محطة تحيا مصر بميناء
محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

أيد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عمرو السمدوني، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ، والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تطورا كبيرا وفقا لشهادة الهيئات الدولية، حيث تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، حيث كان ترتيب مصر في 2018 عند 67 من بين 160 دولة، فيما وصل خلال 2023 إلى المركز 57 من إجمالي 139 دولة، كما أن مصر جاءت بالمرتبة الثالثة أفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبتسوانا.

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بعد التوجيه الرئاسي|برلماني يوضح أهمية محطة تحيا مصر في دعم تجارة الترانزيت

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الرئيس السيسي يبحث إسناد تشغيل وإدارة محطة تحيا مصر لشركة فرنسية عالمية

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في طريق تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تعد أول محطة من نوعها يتم إنشاؤها بشكل كامل داخل مياه مبناء الإسكندرية، لدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر في التجارة واللوجيستيات.

وأضح السمدوني، أن المحطة تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، بالإضافة إلى وجود أوناش أخرى تعمل في ساحات التخزين، لتسهيل عملية تخزين الحاويات، وكل الأوناش تعمل بالكهرباء في خطوة مهمة نحو الاعتماد على آليات صديقة للبيئة، مؤكدا أن هذه المحطة نقطة تحول في مجال النقل البحري.

تطوير الموانئ البحرية

وشدد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التوجه نحو تطوير الموانئ البحرية للاستفادة من موقع مصر المتميز بين العالم، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع فاتورة تطوير هذا القطاع الحيوي، إلا أنه أصبح ضرورة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات عالمية أثرت على خطوط الإمداد، مؤكدا على أهمية التوجه نحو أن تحصل مصر على نصيبها من تجارة الترانزيت في العالم.
 

النقل الدولي محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية الشحن والتفريغ الموانئ

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