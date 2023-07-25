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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستمرة لسنوات.. تحذير عاجل لـ الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن دبلوماسي غربي، إن على الدول الغربية الاستعداد لدعم أوكرانيا في الصراع لعدة سنوات، لأن الصراع لن ينتهي بسرعة.

وحسب “وول ستريت جورنال”، قال دبلوماسي غربي لن يذكر اسمه، إن “الولايات المتحدة قد تحتاج إلى قبول أن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي في أي وقت قريب وأن الحلفاء بحاجة إلى الاستعداد لتزويد كييف بالصراع الذي سيستمر لعدة سنوات”.

وأضاف: “السؤال هو إلى أي مدى ستكون الولايات المتحدة وحلفاؤها مصممين على مواصلة دعم كييف أو توسيعه إذا استمر هجوم كييف في التخلف عن الأهداف”.

وحسب “وول ستريت جورنال”، فإن “الجمود المحتمل في الهجوم المضاد الأوكراني سوف يثير التساؤلات حول استمرار قدرة الغرب على إمداد الأسلحة التي تعاني بالفعل من نقص في المعروض وتوفير الدعم السياسي لأولئك الذين يعارضون المساعدة الأمريكية للصراع".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن الغرب يشكك في أن مفاوضات إنهاء الحرب يمكن أن تتم هذا العام، ويعتقد أن خطر إطالة أمد الصراع آخذ في الازدياد، بسبب بطء وتيرة الهجوم الأوكراني المضاد.

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وأوضحت  “وول ستريت جورنال”، أن "الوتيرة البطيئة للهجوم الأوكراني المضاد ضد الروس الذين هم في مواقع محصنة تضعف الآمال في أن تجري مفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية هذا العام، وتزيد من خطر نشوب صراع طويل الأمد".

أوكرانيا روسيا كييف

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